السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 21888 إصابة جديدة بكورونا



برلين 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واس

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 21888 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى مليونين و855 ألفا و61 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 76775 وفاة.

// انتهى //

08:09ت م

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برلين 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واسسجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 21888 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و232 وفاة.وأوضح معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى مليونين و855 ألفا و61 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 76775 وفاة.// انتهى //08:09ت م0025

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