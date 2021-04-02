شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» توضح هل يمكن تلقي اللقاح لمرضى السرطان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة عبر حساب الصحة 937، اليوم الجمعة، مدى إمكانية السماح لمرضى السرطان بأخذ لقاح فيروس كورونا المستجد.

وتفاعل حساب "الصحة 937" مع استفسار أحد المواطنين حول هل مسموح لمن يأخذ "كيماوي" الأورام أن يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأجاب الحساب أنه: "بشكل عام يمكن تلقي اللقاح لمرضى السرطان إذا لم يكن لديهم موانع للتطعيم لغلبة الفائدة المرجوة على الضرر المحتمل كما ينبغي بأخذ استشارة الطبيب المعالج لإعطاء التوصية المناسبة للحالة".