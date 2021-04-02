شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يكشف عن صور نادرة له في الطفولة والشباب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عن صور نادرة له في طفولته وشبابه .

ونشر المستشار تركي آل الشيخ في حسابه الرسمي على " تويتر " صورتين له في مرحلة الطفلة وصورة له بالبدلة العسكرية في مرحلة الشباب .

وحازت الصور التي نشرها المستشار تركي آل الشيخ في وقت متأخر من ليل الخميس على مئات الإعجابات والتعليقات خلال بضعة دقائق .

كما تنافس المغردون على نشر صور لهم في مراحل عمرية مختلفة وسط إشادة بصور تركي آل الشيخ قبل عدة سنوات قبل أن تكون الصور بالألوان .