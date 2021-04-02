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بالفيديو .. قمة ثلاثية بين العراق ومصر والأردن بعد زيارة " الكاظمي " للرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تسعى الحكومة العراقية لإعادة العلاقات مع الدول العربية استكمالاً للزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للمملكة أمس الأربعاء .

وأكدت مصادر انعقاد قمة ثلاثية بين العراق ومصر والأردن قريباً .

جاء ذلك بعد مباحثات "الكاظمي " في الرياض مع سمو الأمير ولي العهد والتي ركزت على التعاون في مختلف المجالات ، وكذلك تعزيز التعاون السياسي والأمني بين البلدين ، وفقاً للعربية .

كما شهدت هذه الزيرة الإتفاق على تأسيس صندوق مشترك يقدر رأس ماله بـ 3 مليارات دولار لضمان مشاركة القطاع الخاص بين البلدين وكذلك إنجاز مشروع الربط الكهربائي والإتفاق على تعزيز فرص الإستثمار للشركات في العراق .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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