واشنطن: مصلحتنا في الحفاظ على التعاون مع السعودية.. وإيران تشكل خطرًا على الجميع

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، التزامها بالعمل مع المملكة لردع التهديدات في المنطقة.

وحسبما ذكرت العربية، قالت الخارجية الأمريكية: ملتزمون بالعمل مع السعودية لردع التهديدات في المنطقة، مؤكدة أنه من مصلحة بلادها الحفاظ على التعاون الاستراتيجي مع السعودية.

وفي الشأن الإيراني، قالت الخارجية الأمريكية، إن اجتماع أطراف الاتفاق النووي مع إيران غدًا خطوة إيجابية.

من ناحيتها قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون إن إيران تواصل دعم الجماعات الإرهابية في المنطقة، وأن إيران تشكل خطرًا على جيرانها والمنطقة والأمن القومي الأمريكي.

وشدد البنتاجون على أن برنامج إيران الصاروخي موجود ويتطور.

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