شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. حكم من أفطر متعمداً في رمضان ثم تاب ناسياً عدد الأيام التي أفطرها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري حكم من أفطر متعمداً أيااً في رمضان لا يذكر عددها ثم تاب عن معصيته .

وقال الشيخ " سعد الشثري " في برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة ، أنه يجب على المسلم أن يتقي الله تعالى في واجباته الشرعية ويحذر الشيطان .

وأضاف الشيخ " الشثري " أن التوبة تجب ما قبلها ومن هنا فإنه هنيئاً للمسلم هذه التوبة ، ويجب على التائب أن يقضي هذه الأيام لأن الصيام تعلق بذمته ولم يأتي إبراء له .

وتابع الشيخ " الشثري " أنه يجب أن يحتاط التائب في عدد الأيام التي أفطرها ويبني على الأكثر وكذلك أن يكثر من النوافل لأنها تعوض النقص الحاصل في الفرائض وكذلك الإكثار من ذكر الله تعالى حتى تنصرف الشياطين التي توسوس بالمعاصي .