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استئناف أعمال إزالة العقارات المنزوعة في "غليل " و"بترومين "

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعلنت أمانة جدة استئناف تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال إزالة العقارات المنزوعة لصالح مشروع توسعة الشوارع، في حيى «غليل» و«بترومين» .

وأكدت أمانة جدة أن المشروع بهدف توسعة ثمانية شوارع بأحياء غليل وبترومين لتسهيل الحركة ودخول وخروج سيارات الخدمات كالدفاع المدني والإسعاف حال وقوع حوادث ، وفقاً لـ " الوطن "

وكانت أمانة جدة قد بدأت في مشروع الإزالة منذ سنوات، ولكنها توقفت لأسباب غير مذكرة ثم تم استئنافها بعد توفير اعتمادات التعويضات المالية اللازمة لنزع الملكيات .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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