شكرا لمتابعة خبر عن استئناف أعمال إزالة العقارات المنزوعة في "غليل " و"بترومين " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعلنت أمانة جدة استئناف تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال إزالة العقارات المنزوعة لصالح مشروع توسعة الشوارع، في حيى «غليل» و«بترومين» .

وأكدت أمانة جدة أن المشروع بهدف توسعة ثمانية شوارع بأحياء غليل وبترومين لتسهيل الحركة ودخول وخروج سيارات الخدمات كالدفاع المدني والإسعاف حال وقوع حوادث ، وفقاً لـ " الوطن "

وكانت أمانة جدة قد بدأت في مشروع الإزالة منذ سنوات، ولكنها توقفت لأسباب غير مذكرة ثم تم استئنافها بعد توفير اعتمادات التعويضات المالية اللازمة لنزع الملكيات .