شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ "السديس " يعلق على واقعة المخالف الذي ردد شعارات مؤيدة لداعش بالحرم المكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس أن ما حدث من قيام شخص يحمل سلاحًا أبيض وترديد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية يتنافى تماماً مع المذهب الإسلامي الوسطي الصحيح .

وقال الشيخ عبد الرحمن السديس تعليقاً على الواقعة ، أن هذا المخالف لم يراع حرمة المكان ولم يقدسه ، ذلك لأن المسجد الحرام لا ينغي أن يكون لغير العبادة من طواف وصلاة وحج وعمرة ، وتوعد الله تعالى من أراد به الفساد .

كما توجه الشيخ عبد الرحمن السديس بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بأن يحفظهما الله ويسدد خطاهما وأن يحفظ المملكة من كل عدو حاقد .

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