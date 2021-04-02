شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد " تنبه منطقة القصيم برياح وأمطار رعدية على مدار 9 ساعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

حذر المركز الوطني للأرصاد منطقة القصيم من استمرار الرياح النشطة والسحب الرعدية مما يسبب تدني في مستوى الرؤية .

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن التحذير يشمل اللأسياح ، والبدائع ، والبكيرية ، والرس ، الشماسية ، والمذنب ، والنبهانية ، وبريدة ، ورياض الخبراء ، وضرية ، وعقلة الصقور ، وعنيزة ، وعيون الجواء ، وذلك من منتصف ليل الخميس وحتى التاسعة من صباح غداً الجمعة .

الجدير بالذكر أن أغلب مناطق المملكة ستشهد هذا الأسبوع تقلبات جوية عنيفة وهطول أمطار ورياح وتراجع في درجات الحررة .