جامعة تشترط “التنورة” على الطالبات لأداء اختبارات الماجستير

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علمت صدى من مصادرها أن جامعة سعودية اشترطت على الطالبات للدخول لإداء اختبارات القبول للماجستير ارتداء “التنورة”.

وأوضحت المصادر أن الجامعة وضعت العديد من الشروط على الطالبات للدخول لإداء اختبارات القبول، أبرزها عدم السماح بارتداء البنطال والالتزام بـ”التنورة”.

وقالت العديد من الطالبات أن الجامعة منعتهن من دخول قاعات الاختبارات، بسبب شروط وصفوها بالمعرقلة لهن بدون داعٍ. Source slaati





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