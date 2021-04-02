أرامكو ومعهد الخرسانة الأمريكي يطلقان مركز تميز جديد للمواد اللا معدنية في قطاع البناء والإنشاء

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أعلنت أرامكو ومعهد الخرسانة الأمريكي اليوم، إطلاق مركز التميّز للمواد اللا معدنية (NEx) وهو مركز تميّز لمواد البناء اللا معدنية يهدف إلى تطوير وتعزيز استخدامها في قطاع البناء والإنشاء.

ويعمل المركز الذي يتخذ من المقر العالمي لمعهد الخرسانة الأمريكي مقرًا له في مدينة فارمنجتون هيلز بولاية ميتشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية، على تسريع وتيرة استخدام المواد والمنتجات اللا معدنية في الإنشاء، مما يعزز دور المعهد باعتباره هيئة رائدة عالميًا ومصدرًا لوضع معايير متفقٍ عليها وتعميمها واعتمادها فيما يخص تصميم الخرسانة والإنشاءات والمواد.

وتعليقًا على إطلاق هذا المركز، قال النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية بأرامكو، أحمد السعدي: “وضعت الشركة حلولًا قائمة على المواد اللا معدنية وطبقتها ضمن نطاق أعمالها لأكثر من عقدين من الزمان، وتفوق مزاياها البدائل المعدنية، مع تصدّيها في الوقت نفسه لتحدّيات البيئة والاستدامة. وفي الوقت نفسه، تتجاوز فرص استخدامها في القطاعات الأخرى قطاع النفط والغاز بكثير”.

وقال رئيس معهد الخرسانة الأمريكي، جيفري كولمان: “ستكون مهمة المركز التعاون عالميًا في استخدام المواد اللا معدنية في المباني من خلال دفع عجلة البحوث والتثقيف والتوعية وتبنّي التقنية. وسوف يؤدي توسيع نطاق إدخال المواد والمنتجات اللا معدنية في المباني إلى تحسين الاستدامة والإسهام في تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتعزز متانة المنشآت وعمرها الافتراضي”.

وأضاف كولمان: “تعمل أرامكو على تنسيق جهودها مع رؤيتنا لتلبية متطلبات هذا العالم المتغير بفاعلية، وذلك عن طريق وضع معايير لتطوير واستخدام المواد اللا معدنية في البناء والإنشاء، ويسعدنا في معهد الخرسانة الأمريكي تلقّي دعم أرامكو في التواصل مع الأطراف المعنية في هذا القطاع حول العالم”.

ولأرامكو السبق في ريادة استخدام المواد اللا معدنية في مرافق النفط والغاز للحدّ من تأثير التآكل وتقليل وزن المواد، وتخفيض تكلفة الإنشاء والتشغيل. وتمثّل هذه المبادرة مع معهد الخرسانة الأمريكي جزءًا من إستراتيجية أوسع للشركة لدخول أسواق جديدة، وتعزيز مواردها الهيدروكربونية وتقنياتها لإيجاد حلول للمواد البوليمرية المتقدمة في مختلف القطاعات.

وقد تزايد استخدام المواد اللا معدنية في قطاعات متعددة، بما فيها النفط الخام والغاز، والبناء، وصناعة السيارات، والتعبئة والتغليف، والطاقة المتجددة بما لها من مميزات تفوق المواد المعدنية، مثل مقاومة التآكل، وانخفاض الوزن، وزيادة قدرة التحمل، وانخفاض التكلفة، والكفاءة البيئية.

وكان معهد الخرسانة الأمريكي قد دأب على مرّ العقود الأربعة الماضية، على جمع أفضل العقول في هذا القطاع لتعزيز تقنيات المواد اللا معدنية. وسيعمل المركز بمثابة محفّز لدمج خبرات تصل إلى 40 عامًا لتسريع وتيرة الجهود المبذولة في المواد اللا معدنية وتقنياتها في ظل وجود عدد من الإرشادات والتقارير والمواصفات المنشورة عن استخدام المواد اللا معدنية في الخرسانة بما فيها البوليمر المعزز بالألياف والخرسانة المعززة بالألياف.

ويخطط المركز لتوسيع نطاقه ليشمل استخدام المواد اللا معدنية بديلًا عن مواد الإنشاء الأخرى، مثل المواد الخاصة بواجهات المباني، والإسفلت، والتربة. كما يتطلع المركز لجذب مزيد من الشركاء من مؤسسات أكاديمية رائدة، وجهات صناعية، وهيئات فنية، والجهات المختصة بوضع المعايير، والجهات المصنعة، والمهنيين.

Source aleqt

