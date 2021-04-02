السعودية اليوم / مصر تسجل 712 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 20 شعبان 1442 هـ الموافق 2 إبريل 2021 م واس

سجلت مصر 712 إصابة جديدة بفيروس

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان أمس، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 202843 من ضمنهم 155016 تماثلوا للشفاؤها، و 12041 حالة وفاة.

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02:00ت م

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القاهرة 20 شعبان 1442 هـ الموافق 2 إبريل 2021 م واسسجلت مصر 712 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 46 شخصاً.وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان أمس، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 202843 من ضمنهم 155016 تماثلوا للشفاؤها، و 12041 حالة وفاة.// انتهى //02:00ت م0013

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