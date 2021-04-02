شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الجمعة.. أتربة على الشرقية ورياح نشطة على بعض المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر اليوم الجمعة، تنبيها حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة على معظم مناطق المملكة.

ونبهت هيئة الأرصاد من استمرار الرياح النشطة وسحب رعدية، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية، على المنطقة الشرقية، في (الخفجي - النعيرية - حفر الباطن- قرية العليا)، حتى الساعة الـ 9 من صباح اليوم الجمعة، وتبدأ رياح نشطة وأتربة مثارة، على مناطق (النعيرية - حفر الباطن - قرية العليا)، من الـ 10 صباحا وحتى الـ 5 مساء.

كما ستحدث ذات الحالة (رياح نشطة وأتربة مثارة) يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية، في منطقة حائل، وخاصة (الحائط - السليمي - الشملي - الشنان - الغزالة - بقعاء - حائل)، من الـ 10 صباحا وحتى الـ 3 مساء.

وتوقع المركز، حدوث رياح نشطة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية

وارتفاع الأمواج، وتدن في مدى الرؤية، على منطقة مكة المكرمة (القنفذة - الليث - جدة - رابغ)، من الساعة الـ 10 صباحا وحتى الـ 5 مساء، ومنطقة ينبع، بالمدينة المنورة، من الـ 10 صباحا وحتى الـ 6 من مساء اليوم الجمعة.