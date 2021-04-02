شكرا لقرائتكم خبر عن 200 مليون دولار لمشروعات التعليم بـ15 دولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 84 مشروعا تعليميا في كل من دول اليمن، فلسطين، سوريا، باكستان، لبنان، أفغانستان، إندونيسيا، تايلاند، الصومال، ماينمار، مالي، السودان، العراق، تنزانيا، بوركينا فاسو، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 198.936 ألف دولار أمريكي.

ووقع المركز العديد من الاتفاقات مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» لتنفيذ 7 مشاريع متنوعة بقيمة 46 مليون دولار أمريكي لصالح اليمن.

كما نفذ المركز بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم اليونسكو في الدول العربية، 3 مشاريع تربوية في اليمن تهدف إلى تعزيز فرص التعليم لدى الأطفال خارج المدرسة.

ونفذ المركز بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة مشروع المساعدة في إدماج الطلاب العائدين والنازحين في المجتمعات المستضعفة في محافظة لحج اليمنية بتكلفة بلغت مليون دولار أمريكي. ووقع كذلك مشروعين تنفيذين مع اليونسكو الأول لدعم إكمال التعليم الأساسي للاجئين السوريين في لبنان، والآخر لتأسيس تعاون إستراتيجي وشراكة متبادلة بين المركز والمنظمة. يأتي ذلك إلى جانب تعاون المركز مع منظمة اليونيسيف في تنفيذ مشروع الخدمات التعليمية والتأهيل الصحي والحماية للأطفال السوريين اللاجئين من ذوي الإعاقة، بقيمة إجمالية بلغت مليونًا و213 ألف دولار أمريكي.

كما أطلق المركز بالتعاون مع اليونسكو مشروع «قدرات» لدعم التعلم عن بعد في المناطق المتضررة من حادثة انفجار مرفأ بيروت، بقيمة بلغت 887 ألف دولار أمريكي. ووقَّع المركز اتفاقية مشتركة مع «اليونيسيف» لتقديم الخدمات التعليمية لأطفال الصومال، بقيمة 619.980 دولارا.