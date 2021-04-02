شكرا لقرائتكم خبر عن مركزان للأفواج الأمنية بالحصينية وبئر عسكر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشن وكيل الوزارة لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن د. فهد القحطاني، مقر سرايا مهام الأفواج الأمنية الميدانية بالحصينية، إضافة إلى افتتاح مقر مركز الأفواج الأمنية في بئر عسكر لتصل بذلك مراكز انطلاق دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة نجران إلى أربعة. يأتي ذلك ضمن الخطة الإستراتيجية للوكالة في استكمال افتتاح مراكزها ونشر دورياتها في المناطق الجنوبية كافة، وتختص بتنفيذ المهام الأمنية في المواقع الجبلية والأودية، ومساندة القطاعات الأمنية بالمنطقة.