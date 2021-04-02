شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستعرض مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مع «بوتين» و«ماكرون» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والتي تهدف لرفع الغطاء النباتي وتعزيز كفاءة عمليات إنتاج النفط، مساهمة في تخفيف الانبعاثات الكربونية في العالم؛ لمواجهة التحديات البيئية.

وأبدى الرئيس الروسي، خلال اتصال هاتفي، أجراه سمو ولي العهد به، أمس، ترحيبه بالمبادرة السعودية، مؤكدا دعم جهود المملكة لما يحقق لهذه المبادرة أهدافها.

تحديات بيئية

كما بحث سمو ولي العهد -حفظه الله- في اتصال هاتفي أجراه سموه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ما يواجهه العالم من تحديات بيئية، وما يتبعها من آثار اقتصادية واجتماعية وصحية، وما تضمنه إعلان مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر من مبادرات نوعية لمواجهة هذه التحديات، من خلال برامج التشجير والطاقة النظيفة، باستخدام سبل حديثة ومبتكرة وتقنيات جديدة.

معدلات الكربون

وجرى التأكيد على أن هذه المبادرة تعتبر إحدى أكثر المبادرات العالمية طموحا، من حيث إصلاح الأراضي المتدهورة، وخفض معدلات الكربون. وقد أبدى الرئيس ماكرون ترحيبه بالمبادرات واهتمام بلاده ببذل ما يمكن من جهود لدعم هذه المبادرات وتحقيق أهدافها.