شكرا لقرائتكم خبر عن 40 خدمة إلكترونية لدعم المعتمرين والمصلين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الترجمة والشؤون التقنية أكثر من 40 خدمة إلكترونية للراغبين في الاستفادة مما تقدمه من خدمات داخل المسجد الحرام وأروقته وساحاته خلال موسم شهر رمضان المبارك وعلى مدار العام، إضافة إلى إنجاز الأمور الخدمية والإدارية والمالية لمنسوبيها.

ويهدف تطبيق الحرمين إلى تحقيق إستراتيجية الرئاسة بناء على رؤية المملكة في تسخير التقنية الحديثة لخدمة القاصدين من الحجاج والعمار والزوار، ويمكِّن المستفيد من مشاهدة خطبة الجمعة والبث اليومي للصلوات عبر البث المباشر وبأكثر من لغة عالمية. كما تعرِّف خدمة «أرشدني» المستفيد بدلائل الأماكن المراد الذهاب إليها في المسجد الحرام والمسجد النبوي مع إمكانية البحث فيها وحفظ المكان والرجوع إليه بكل سهولة. أما تطبيق «معتمرون» فيحتوي على المعلومات اللازمة لتوضيح نقاط التجمع والدخول ومسارات الحركة والمصليات، ومواقع العربات وأكشاك الإهداء.

ويعمل تطبيق «تنقل» على تسهيل شراء التذاكر وحجز العربات الكهربائية والعادية عبر هواتفهم الذكية لأداء الطواف والسعي داخل المسجد الحرام، كما يتيح آلية الحجز المسبق ويقلل التزاحم على نقاط بيع التذاكر وتسليم العربات، مما يحقق التباعد الجسدي الآمن بين المعتمرين خلال موسم رمضان المبارك على مدار الساعة. ويتم من خلال تطبيق المقصد البحث عن أي موقع داخل المسجد الحرام عبر نظام الملاحة الإلكتروني وهو أول نظام من نوعه يخدم قاصدي المسجد الحرام يعتمد على تقنية عالية بواسطة البلوتوث، الذي يحدد موقع حامل الهاتف النقال ويتم إرشاده إلى مقصده داخل المسجد، وخارجه بالربط بنظام التحديد العالمي GPS. وتهدف منصة منارة الحرمين الخاصة بعرض الخطب والدروس والمحاضرات الشرعية وتقديم الإرشاد والوعظ الديني وتمكين الجمهور من الوصول إلى خدمات الحرمين الشريفين ذات الصلة عبر منصات رقمية سلسة الاستخدام وفائقة الجودة يتم فيها بث الخطب والدروس مباشرةً، مع إتاحة إمكانية التواصل المباشر مع أهل العلم والاختصاص الشرعي، كما تسهل الخدمات والبرامج الرقمية الوصول إلى الإجابة عن فتاوى السائلين عن أحكام الشريعة الإسلامية من خلال الموقع الإلكتروني للرئاسة، وخدمة القرآن المترجم بلغات متعددة الذي يخدم بدوره غير الناطقين باللغة العربية مباشرةً ومن أي مكان في العالم.