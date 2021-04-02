شكرا لقرائتكم خبر عن أداء 3 جهات على طاولة «إسلامية الشورى» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى، التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1441/‏ 1442هـ، وما ورد فيه من مؤشرات أداء الوزارة خلال عام التقرير، وأهم المنجزات المتحققة، ودعم الوزارة وتمكينها للمساهمة في قيامها بتحقيق أهدافها، ورفع جودة الأداء المقدم.

كما بحثت اللجنة، خلال اجتماعها، عبر الاتصال المرئي، أمس، التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1441/‏ 1442هـ، وجرى استعراض ما تضمنه التقرير حول أداء الرئاسة خلال فترة التقرير.

وثمّنت اللجنة جهود الرئاسة في المجالات البحثية والعلمية، لا سيما فيما يتعلق بالفتاوى، وبحثت آلية دعم الرئاسة وتمكينها للمساهمة بتحقيق أهدافها.

ودرست اللجنة، خلال الاجتماع، التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1441/‏ 1442هـ، وأبرز ما تضمنه حول أدائها خلال عام التقرير، وسترفع اللجنة ما لديها من تقارير عقب الانتهاء من دراستها للعرض أمام المجلس، متضمنة توصياتها لمناقشتها تحت القبة في جلسات قادمة.

يُذكر أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ضمن لجان مجلس الشورى المتخصصة التي تناقش الموضوعات التي تدخل ضمن نطاق اختصاصاتها، والتي تُحال لها من المجلس، ومنها التقارير السنوية للجهات الحكومية، ومشاريع الأنظمة التي تختص بها.