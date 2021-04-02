شكرا لقرائتكم خبر عن 450 عاملا و35 سيارة لتعقيم شوارع الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية محافظة الجبيل أعمال الرش والتعقيم في الشوارع والأحياء والأماكن العامة في المحافظة، وذلك ضمن جهودها في منع انتشار فيروس « كورونا »، والحفاظ على الصحة العامة، فيما تواصل الفرق الميدانية تلك الجهود وفق خطة معدة لذلك.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل م. نايف الدويش، أن أعمال الرش والتعقيم شملت مختلف المواقع والأحياء، والأماكن العامة خاصة الأسواق والمحلات التجارية والطرقات والأحياء السكنية.

وأضاف إن البلدية ركّزت على رش وتعقيم المباني الحكومية وواجهات المباني والمحلات والأرصفة والشوارع وأماكن تلامس الأسطح وأسواق النفع العام ومراكز التسوق.

وأكد أنه تم تخصيص فريق ميداني يتضمن أكثر من 450 عاملًا و35 من السيارات والآليات، تمّ توزيعها في عدد من الأحياء والطرق المحورية.

وتابع أن أعمال التنظيف والتعقيم التي تقوم بها البلدية مستمرة، إضافة إلى الحملات التفتيشية والجولات الرقابية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية والمطاعم، وغيرها من الأنشطة الصحية لتوعية العاملين لاتخاذ جميع إجراءات السلامة الصحية وأعمال النظافة وإيقاع المخالفات على المخالفين.