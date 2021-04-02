شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل «صحة أسنانك صحة» بالتزامن مع الأسبوع الخليجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل صحة حفر الباطن تفعيل مبادرة ‫«صحة أسنانك صحة»، وذلك تزامنًا مع الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان‬ تحت شعار «صحتي تبدأ بفمي»، بأحد الأسواق التجارية، وتعني المبادرة بأهمية المحافظة على نظافة الفم والأسنان.

وفعّل مقر طب الأسنان التخصصي مبادرة صحة أسنانك صحة، وتبدأ أسبوعيًا من يوم الأحد حتى الخميس من الساعة الرابعة عصرًا حتى الثامنة مساءً، وتستهدف المبادرة تقديم الخدمات الوقائية والتوعوية، وتعزيز صحة الفم والأسنان لأفراد المجتمع، وتستهدف مختلف الفئات العمرية.

وخصصت المبادرة الأسبوع الثاني من 16 إلى 35 سنة، والثالث من 36 إلى 50 سنة، والرابع لفوق 50 سنة.