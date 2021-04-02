شكرا لقرائتكم خبر عن «الهاتف الإرشادي».. 10 آلاف استشارة لمدارس الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّمت مبادرة «الهاتف الإرشادي»، التي نفّذت إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل، أكثر من 10000 استشارة هاتفية منذ انطلاقتها في بداية العام الدراسي 1442هـ في جميع مدارس الهيئة، وذلك ضمن خدماتها المساندة التي تقدمها للطلاب وأسرهم خلال مرحلة التعليم عن بعد.

وتستهدف المبادرة تقديم الدعم النفسي والتربوي للطالب، ومساعدته على تجاوز العقبات التحصيلية أو النفسية أو الاجتماعية التي قد تعيقه عن مواصلة العملية التعليمية، بالإضافة إلى توعية الأسرة ببعض الطرق والوسائل التربوية الحديثة في التعامل مع أبنائهم، ونشر الوعي لتفعيل الجانب الوقائي لمعالجة المشكلات السلوكية والتحصيلية، وفتح قناة للتواصل الفعال تسهم في تذليل الصعوبات التربوية والنفسية والبيئة التعليمية. وتعتمد آلية خدمة الهاتف الإرشادي على استقبال المكالمات الهاتفية من الطلاب وأولياء الأمور على مدار اليوم الدراسي من قبل 53 مرشداً طلابيًّا، في 29 مدرسة، وخصصت كل مدرسة أرقامًا مباشرة لهذه الخدمة أُعلنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة «SMS» وخدمة واتساب؛ حرصًا على وصولها لأولياء الأمور