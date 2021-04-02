شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة في إصابات «كورونا».. و«الحرجة» تلامس الـ700 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 590 حالة إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد، وتعافي 386 حالة في المملكة، وبلغ عدد الحالات النشطة 5452، منها 699 حالة حرجة؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات 390597، وحالات التعافي 378469 حالة، كما تم تسجيل 7 حالات وفاة؛ ليصل الإجمالي إلى 6676 حالة، مشيرةً إلى إجراء 58199 فحصًا مخبريًا.

وأشارت الصحة إلى أنها رصدت، خلال الـ24 ساعة الماضية، زيادة في أعداد الحالات المؤكدة والنشطة والحرجة، مؤكدةً ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا».