شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية الخضراء».. فعالية نسائية بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غرست عدد من فتيات محافظة الأحساء، 20 شتلة في متنزه عين نجم، وذلك تحقيقًا لمبادرة «السعودية الخضراء»، بمشاركة الكلية التقنية للبنات بمحافظة الأحساء، والفريق التطوعي، وبالتعاون مع أمانة الأحساء، ضمن إطار حرص الكلية على دعم كافة الفعاليات الوطنية التي تسهم في ازدياد الرقعة الخضراء وصون الطبيعة وحِماية البيئة.

من جهتها، أفادت منسقة المسؤولية المجتمعية بالكلية فاطمة المخايطة بأن المشاركة تعزز ثقافة المسؤولية المجتمعية، التي تسعى المؤسسة إلى نشرها وترسيخها وتعزيز معاييرها؛ بهدف حماية البيئة والحفاظ على متنزهاتها.

فيما أكدت منسقة الاتصال المؤسسي هدى النعيم أن الفاعلية تستهدف استدامة البيئة الخضراء بمحافظة الأحساء، ورفع مستوى الوعي البيئي لدى مختلف فئات المجتمع المحلي من دافع المسؤولية الاجتماعية للجهات الحكومية للحفاظ على الغطاء النباتي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.