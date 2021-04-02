شكرا لقرائتكم خبر عن تجمع قرية العليا المخالف.. غرامة تصل لـ40 ألف ريال والسجن سنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مصدر لـ«اليوم» أن التجمّع المخالف للاحتفال الذي تم ضبطه في محافظة قرية العليا، كان في منطقة برية خارج حدود المنطقة السكنية، موضحًا أن المخالفات المرصودة خلال هذا التجمّع تنوّعت بين تجاوز الحد المسموح للتجمعات، وعدم ارتداء الكمامة، وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، إضافةً إلى إطلاق النار من أسلحة نارية، والتصوير والنشر في وسائل التواصل الاجتماعي.

وتفرض لائحة مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، تجاوز الحد المسموح للتجمعات للأغراض الاجتماعية، كالعزاء والاحتفالات ونحوها، غرامة مالية تبلغ أربعين ألف ريال، وتقرر أن عدم استخدام الكمامة، أو ما يغطي الأنف، وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، يستوجب فرض غرامة مالية قدرها ألف ريال، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال لحضور أي من التجمعات محل المخالفة.

وبحسب نظام الأسلحة والذخيرة، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن ثبت قيامه باستعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له أو السماح لغيره باستعماله.

وحدّد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية عقوبات مقررة لكل مَن يُشرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، ومنها إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، بعقاب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.