شكرا لقرائتكم خبر عن 150 متدربا على «الحملات الإعلامية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت إدارة الإعلام والاتصال، التابعة لإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، دورة تدريبية متقدمة في مجال الإعلام، تحت عنوان «إعداد الحملات الإعلامية» لنحو 150 متدربًا.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص، إن مثل هذه الدورات التخصصية تأتي تفعيلًا لنهج إدارة التعليم في المنطقة الشرقية التطويري بالسعي لتأهيل كافة منسوبيه للعمل الإعلامي الذي يشكّل حجر زاوية للجهود التعليمية والمدرسية.

وأضاف إن صناعة وإدارة المحتوى الإعلامي، وتحقيق الرسائل الاتصالية الهادفة، وخلق البيئة الإعلامية المؤثرة، ستؤدي إلى إنجاح منظومات العمل، وتسهم في تطبيق الإستراتيجيات المناسبة، مشيرًا إلى أن الحملات الإعلامية المحترفة باتت المحرك الرئيس للوصول للمخرجات النوعية.

من جهته، أكد مشرف الإعلام والاتصال بتعليم الشرقية سعد العريج، أن تأطير العمل الإعلامي في صور حملات إعلامية، يمكّن الأجهزة من رصد النتائج بدقة، ويرفع موثوقية قياس الأثر، ومدى أنماط الاستجابة.

وشدّد خلال الدورة في التركيز على المفهوم العلمي للحملة الإعلامية وهياكلها التنظيمية والعوامل المؤثرة في التخطيط الإعلامي وإستراتيجيات تقييم الحملات الإعلامية.

واستعرض العريج عددًا من الحملات الإعلامية الضخمة، سواء الدولية أو الوطنية وآليات تنفيذها ودوافعها ومتطلباتها، لافتًا إلى أن التطور الإعلامي خلال السنوات القليلة الماضية من خلال تفعيل الحملات المنظمة، واستخدام التأثير الإيجابي ومشاركة المستهدف بالحملات في تنفيذ مراحلها، بات ضرورة ومتطلبًا إعلاميًا، منوّهًا بدور وزارة التعليم التي تُعدّ من أولى الجهات في تفعيل الحملات الإعلامية ذات الأثر المستدام والاستخدام الفعّال للقوة الناعمة.

وتناولت جلسات الدورة تجويد الرسائل الاتصالية في إثراء التفاعل الاتصالي وفق الهيكل التنظيمي للحملات الإعلامية، وتحقيق القوى المؤثرة في استمالة الجمهور، ونشر المفاهيم المعرفية الهامة والأهداف الإيجابية.

وتناول البرنامج العديد من المحاور التي تنوّعت بين مراحل التخطيط والتنفيذ والتقييم المرحلي وتفعيل إدارة الحملات الإعلامية كوسيلة اتصالية، وكذلك التطرق لأبرز العوامل المؤثرة والتأثيرات الإعلامية في خطوط ومسارات تدشين الحملات الإعلامية.

تجدر الإشارة إلى أن البرنامج ساهم في رفع سقف الوعي المجتمعي في مدى كفاءة الأجهزة الإعلامية في إدارة الحملات، وفي صناعة فاعلية التأثير الإعلامي والقوى الناعمة، وفق اتجاهات الرؤى الإيجابية، والتي تنسجم مع مستهدفات الرؤية الوطنية.

واختتمت الدورة باستعراض أدوات وأهداف وأطر إستراتيجيات تقييم الحملات الإعلامية.