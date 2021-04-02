شكرا لقرائتكم خبر عن محذرة من نقل نزلاء الفنادق إلى الحرم.. نقابة السيارات: خطط لتفويج المصلين في رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اعتمدت النقابة العامة للسيارات خطط نقل المصلين والمعتمرين خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت النقابة في تعميم أطلعت علية "الخليج 365" «بناء على التنسيق الذي يتم حاليا بين الحج والعمرة للاستعداد لنقل المعتمرين والمصلين من وإلى المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي، وبناء على قرار اللجنة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فايروس كورونا في المملكة، أقرت اشتراط تحصين جميع العاملين في أنشطة مقدمي الخدمات للحجاج والمعتمرين في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة أو وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية للفايروس كل ( ۷ ) سبعة أيام على نفقة المنشأة للعاملين لديها من غير المحصنين اعتبارا من ١رمضان للعام ١٤٤٢، فعليكم الالتزام التام بتطبيق هذه التعليمات على جميع السائقين والفنيين والموظفين والمرحلين وغيرهم من المشاركين في خدمة نقل المعتمرين والمصلين، والمبادرة بسرعة تسجيل المرشحين للعمل لأخذ اللقاح، وسوف يستبعد فورا العامل الذي لم يتلق اللقاح أو لم يتم إجراء الفحص المطلوب تغير المحصنين». وطالبت النقابة العامة للسيارات بتوفير ( ۸۰ ) حافلة من نوع «ستي باص» ابتداء من موديل ٢٠١٦ وتجهيزها فنيا وميكانيكيا، وأن تكون لديها كروت تشغيل سارية المفعول وبها نظام فعال ومرتبط بمركز معلومات النقل، و توفير ۲ سائق بحد أدنى لكل حافلة طوال الشهر، و ١٦ مرحلا ومنسقا من الشركة متاح على مدار 24 ساعة وونش من كل شركة.

وأكدت النقابة أنه في حال عدم القدرة على توفير الحافلات والسائقين بالعدد المحدد في الخطة التشغيلية بسبب عدم التوفر أو عدم الجاهزية أو عدم إمكانية تحصين العاملين، فسوف يتم طلب البديل من الشرکات الأخرى بنسب مختلفة حسب المتوفر لديهم. وشددت النقابة العامة للسيارات على جميع العاملين التقيد التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية ولبس الكمامة والتعقيم المستمر والتباعد الجسدي في كافة المرافق والمواقف ومحطات الإركاب والحافلات طوال فترة التشغيل، والتقيد بلبس الزي الرسمي وبطاقة التعريف بالموظف ووظيفته، واتباع تعليمات إدارة التشغيل المنظمة للعمل الميداني أولا بأول.

وحذرت من التعاقد مع الفنادق والدور السكنية لنقل النزلاء للحرم التزاما بتنفيذ إجراءات تفويج الحشود للمسجد الحرام التي تقضي بأن على جميع المعتمرين والمصلين الدخول إلى الحرم عبر مراکز التجميع ومنها مواقف الحافلات لقراءة تصاريح الصلاة والعمرة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية، والتفويج على مجموعات محددة ومنظمة حيث تعتبر الأعداد الواردة أعلاه أولية لحين اعتماد الخطة النهائية مع الوزارة التي تحدد مواقف الحافلات ومحطات الاركاب المعتمدة وتوزيع حافلاتكم على المواقف، وسوف يبلغون بها فورا عند الاعتماد، مع التأكيد على تمام جاهزية الأسطول والعمالية حسب التعليمات وتواجدها في المواقف بحد أقصی الساعة الرابعة عصرا يوم ٢٩-٨-١٤٤٢.