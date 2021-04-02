شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض وواشنطن تتفقان على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هنأ وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، جينيفر غرانهولم بمناسبة اعتماد تعيينها وزيرة للطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وناقش الطرفان، خلال الاتصال الهاتفي (الخميس)، موضوعاتٍ متعددة ذات أهمية مشتركة في مجال الطاقة، واتفقا على أن تعمل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة بشكلٍ وثيق لتعزيز التعاون في تلك المجالات، بما يُحقق طموحات وأهداف كلا البلدين المتعلقة بالطاقة.