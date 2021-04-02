الزعاق: موسم الأمطار الصيفية سيستمر طوال شهر رمضان

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، إن موسم الأمطار الصيفية سيستمر طوال شهر رمضان.

وقال الزعاق، وفق العربية، إن شهر أبريل هو أحد الأربعة شهور الذي يتكون من 30 يومًا، وفيه موسم تفتح جميع أنواع الزهور والورود.

واستكمل: في أبريل تزداد حدة التقلبات الجوية في البلدان العربية والخليج على وجه الخصوص؛ حيث موجات الغبار المتتالية والأمطار الغزيرة، وهي أمطار لها أهمية بالغة.

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