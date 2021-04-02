115 ممارسًا صحيًّا يقدمون الرعاية الطبية في رعاية المسنين بالرياض

كشف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، اليوم الخميس، عن أن العدد الإجمالي للكادر الصحي المشرف على تقديم الخدمات الطبية والتأهيلية والرعاية الشخصية لنزلاء دور رعاية المسنين والمسنات بالمنطقة يصل إلى 115 ممارسًا صحيًٌا مصنفين إلى طبيب، ممرض، صيدلي، إخصائيين في مجالات العلاج الطبيعي والتخاطب والسمع وإخصائيين نفسيين واجتماعيين.

وتتلخص مهام الكادر الطبي في رعاية المسنين في متابعة الوضع الصحي لجميع النزلاء وعمل الفحوصات المخبرية الدورية وكتابة الوصفات العلاجية المناسبة إلى جانب تسجيل العلامات الحيوية بشكل يومي لمن لديهم مشاكل صحية والتنسيق المستمر مع وزارة الصحة للاستفادة من إمكانياتها وتحقيق كل الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة النزلاء وتوفر كثيرًا من الجهود العلاجية، كما يتولى فريق من الكادر مهمة إعداد وتوزيع الغذاء المناسب للنزلاء حسب توصيات الطبيب.

ويعتمد القسم الطبي بدور رعاية المسنين والمسنات بالرياض في تعزيز صحة النزلاء المشمولين برعايتها على 11 برنامجًا طبيًّا، أبرزها: برنامج الرعاية الطبية والإسعافية والتحاليل المخبرية والصيدلية والتغذية والرعاية النفسية والعلاج الطبيعي والمشي والرعاية الشخصية.