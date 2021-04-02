السعودية اليوم / فرنسا تسجل 50,659 إصابة، و 314 حالة وفاة بفيروس كورونا



باريس 20 شعبان 1442 هـ الموافق 2 إبريل 2021 م واس

سجلت فرنسا 50,659 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,695,082، فيما بلغ مجموع الوفَيات 95,976 منذ تفشي الجائحة في البلاد.

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00:28ت م

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باريس 20 شعبان 1442 هـ الموافق 2 إبريل 2021 م واسسجلت فرنسا 50,659 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و 314 حالة وفاة.وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,695,082، فيما بلغ مجموع الوفَيات 95,976 منذ تفشي الجائحة في البلاد.// انتهى //00:28ت م0007

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