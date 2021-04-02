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السعودية اليوم / تدشين حملة تقديم لقاح كورونا لمنسوبي محافظة خباش ومراكزها

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نجران 19 شعبان 1442 هـ الموافق 1 إبريل 2021 م واس
دشن محافظ خباش طلال بن درزي العردان بمقر المحافظة اليوم، حملة تقديم لقاح لمنسوبي المحافظة ومراكزها.
وتلقى منسوبو المحافظة والمراكز التابعة الجرعة الأولى من اللقاح تحت إشراف كادر طبي من مستشفى خباش العام.
وأوضح المحافظ أن هذه المبادرة تأتي إنفاذا لتوجيهات سمو أمير منطقة نجران ، وانعكاساً لمدى الاهتمام والرعاية التي يجدها المواطن والمقيم من قبل القيادة الرشيدة - حفظها الله- ، حرصاً على سلامه الجميع.
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23:18ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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