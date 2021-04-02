السعودية اليوم / تدشين حملة تقديم لقاح كورونا لمنسوبي محافظة خباش ومراكزها



نجران 19 شعبان 1442 هـ الموافق 1 إبريل 2021 م واس

دشن محافظ خباش طلال بن درزي العردان بمقر المحافظة اليوم، حملة تقديم لقاح

وتلقى منسوبو المحافظة والمراكز التابعة الجرعة الأولى من اللقاح تحت إشراف كادر طبي من مستشفى خباش العام.

وأوضح المحافظ أن هذه المبادرة تأتي إنفاذا لتوجيهات سمو أمير منطقة نجران ، وانعكاساً لمدى الاهتمام والرعاية التي يجدها المواطن والمقيم من قبل القيادة الرشيدة - حفظها الله- ، حرصاً على سلامه الجميع.

// انتهى //

23:18ت م

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نجران 19 شعبان 1442 هـ الموافق 1 إبريل 2021 م واسدشن محافظ خباش طلال بن درزي العردان بمقر المحافظة اليوم، حملة تقديم لقاح كورونا لمنسوبي المحافظة ومراكزها.وتلقى منسوبو المحافظة والمراكز التابعة الجرعة الأولى من اللقاح تحت إشراف كادر طبي من مستشفى خباش العام.وأوضح المحافظ أن هذه المبادرة تأتي إنفاذا لتوجيهات سمو أمير منطقة نجران ، وانعكاساً لمدى الاهتمام والرعاية التي يجدها المواطن والمقيم من قبل القيادة الرشيدة - حفظها الله- ، حرصاً على سلامه الجميع.// انتهى //23:18ت م0265

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