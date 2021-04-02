شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: الحرمان الشريفان للعبادة وأداء الشعائر وليس للهتافات والشعارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استنكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ما حدث في المسجد الحرام من ترديد الشعارات العنصرية ورفع الهتافات.

وقال السديس: «إن استخدام العبارات المتشددة العنصرية الخارجة عن المذهب الإسلامي الوسطي الصحيح في مسجد الله المحرم أمر عظيم، فلم يرعى فيها حرمة المكان ولم يقدس حرمته، يقول الله تعالى {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ}».

وأضاف: «لا ينبغي لهذا المكان إلا لعبادة الله وتعظيم بيته وقد توعد الله من أراد به الفساد والإلحاد فقال تعالى {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ}».

وتابع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: «الله حرم هذه البيت وجعله مكاناً للعبادة من صلاة وطواف وحج، وفي صحيح البخاري أن رسول الله ﷺ قال: {إن مكة حرمها الله، ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله ﷺ فيها، فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب}».