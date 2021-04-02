مجسم «بكة» يزين ممشى النسيم بارتفاع 60 مترا

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ويتكون المجسم الذي يبلغ مقاسة 8 أمتار في 2.37، المنشأ على 4 قواعد حديد بارتفاع 60 وعرض 57 سم حديد 14مل، كما يتكون من 3 (ملم) المنيوم لكسان بلاستيك أبيض من جميع الاتجاهات و9 ترانسات ليد بقوة 300 وات و5400 شمعة ليد، وهو محمي بمادة اللكر.
ويأتي هذا المجسم أولى باكورات المجسمات في العاصمة المقدسة بالشراكة مع القطاع الخاص للسعي في تطوير وتجميل المرافق العامة في العاصمة المقدسة.
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