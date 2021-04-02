ضبط 400 بدلة عسكرية وأنواط ورتب مخالفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض(3 محال لتفصيل ملابس عسكرية تعمل دون تراخيص، كما ضبطت 400 بدلة لقطاعات عسكرية مختلفة بعضها مستورد من خارج المملكة، و8000 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة، كما تم ضبط وتسليم مقيمين اثنين من جنسية عربية إلى الدوريات الأمنية يقومان ببيع رتب عسكرية، تمهيدا لعرضهما على النيابة العامة. جاء ذلك خلال جولة تفتيشية نفذتها اللجنة أمس بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.



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