تسجيل 590 إصابة بكورونا وشفاء 386 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة 590 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ، وشفاء 386 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 5452 حالة، منها 699 حالة حرجة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة 390,597 حالة، وحالات التعافي 378,469 حالة، فيما سجلت 7 حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى 6676 حالة، كما تم إجراء 58,199 فحصا مخبريا ليصل الإجمالي إلى 15,184,311 فحصا، في حين بلغت الجرعات المعطاة 4,485,881 جرعة. ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا. فحص مخبري جديد: 58,199 الجرعات المعطاة: 4,485,881 جرعة إجمالي الإصابات: 390,597 حالة حالات التعافي: 378,469 حالة الوفيات: 6676 حالة إصابة جديدة: 590 شفاء جديدة: 386 حالة حالات وفاة جديدة: 7 حالات الحالات النشطة: 5452 حالة منها 699 حالة حرجة

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