تسجيل 590 إصابة بكورونا وشفاء 386 حالة

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فحص مخبري جديد: 58,199
الجرعات المعطاة: 4,485,881 جرعة
إجمالي الإصابات: 390,597 حالة
حالات التعافي: 378,469 حالة
الوفيات: 6676 حالة
إصابة جديدة: 590
شفاء جديدة: 386 حالة
حالات وفاة جديدة: 7 حالات
الحالات النشطة: 5452 حالة
منها 699 حالة حرجة
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