إغلاق 14 مسجدا موقتا في 6 مناطق

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وبينت الوزارة، أن المساجد المغلقة، 7 مساجد في منطقة مكة المكرمة تم رصد 7 حالات إصابة بها، وثلاثة مساجد بمنطقة الرياض تم رصد ثلاث حالات إصابة بها، ومسجد بمنطقة تبوك ومسجد بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة الجوف بمعدل إصابة واحدة لكل مسجد.
وأشارت إلى إعادة فتح 9 مساجد، مسجدين بمنطقة مكة المكرمة، ومسجدين بمنطقة الباحة، ومسجد واحد في كل من المنطقة الشرقية ومنطقة القصيم ومنطقة الرياض ومنطقة عسير ومنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.
ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة المصلين.
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