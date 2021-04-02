جامعة الأمير سطام تنضم لشبكة الملكية الفكرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج والهيئة السعودية للملكية الفكرية أمس، اتفاقية تعاون تتضمن انضمام الجامعة للشبكة الوطنية للملكية الفكرية، وذلك في مقر الجامعة بمدينة السيح.

ووقع الاتفاقية رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز الحامد، ومن جانب الهيئة رئيسها التنفيذي الدكتور عبدالعزيز السويلم.

وتهدف الاتفاقية إلى انضمام جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز لمراكز دعم الملكية الفكرية لدى الهيئة وتمكين الوصول والاستفادة من الخبرات التقنية والعلمية، والمساعدة في البحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية والتقنية وتحليلها لتلبية الاحتياجات الفنية والأعمال، إضافة إلى رفع المعرفة بمميزات حقوق الملكية الفكرية بشكل عام، ومعلومات عن براءة الاختراع على وجه الخصوص.

وتسعى الاتفاقية إلى تحديد إجراءات استضافة مراكز دعم الملكية الفكرية لضمان وصول المستفيدين للخدمات المصممة حسب احتياجاتهم التقنية والمعلوماتية من خلال إنشاء شبكة وطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية في الجهات المستضيفة، كما تحدد هذه الاتفاقية خدمات ومهام شبكة مراكز دعم الملكية الفكرية وتكوينها وتنظيمها والشروط التي تحكم تنفيذها وإدارتها.