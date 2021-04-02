مبادرة لتوزيع 500 ألف شتلة من الفاكهة المحلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي - بالتعاون والشراكة مع مجلس الجمعيات التعاونية وعدد من المزارعين المحليين- مبادرة توزيع 500 ألف شتلة متنوعة من الفاكهة المحلية في الطائف والباحة وعسير وجازان.

وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة أنه تم تحديد 21 محصولا حقليا وبستانيا ذات أصول وراثية متميزة وقيمة اقتصادية مرتفعة شملت العنب، والرمان، والتين، والبن، واللوز وغيرها من المحاصيل، وسيتم توزيع الشتلات على المزارعين في كل من جازان والباحة والطائف وعسير، ليتم إكثار تلك المحاصيل في مزارعهم والحفاظ عليها.

وأكد أن هذه المحاصيل ستسهم في زيادة الإنتاج الزراعي وسيكون لها مردود اقتصادي للمزارعين، حيث سيتم تسويقها إلى مناطق المملكة كافة، كما أنها ستسهم في تحويل كثير من المزارع إلى مزارع سياحية، وهو ما سيوجد فرص عمل لأبناء تلك المناطق ويقلل من البطالة، ويزيد من استقطاب السائحين محليا وإقليميا.

يذكر أن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي دشن أخيرا المرحلة الثانية من تنفيذ مبادرة (تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار في الجنوب الغربي من المملكة)، بتكلفة مالية بلغت 72.008.250 ريالا، بهدف استصلاح المدرجات الزراعية وتأهيلها، واستغلال الميزة النسبية في هذه المناطق، من أجل إنتاج زراعي مستدام للمحاصيل الزراعية ذات الإنتاجية الاقتصادية، وزيادة نسبة مؤشر الأمن الغذائي بالمملكة.