شكرا لقرائتكم خبر تدشين منصة «أبدع» لإصدار تراخيص الأنشطة الثقافية والفنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت «وزارة الثقافة» أمس منصة «أبدع» الالكترونية الخاصة بإصدار تصاريح وتراخيص مزاولة الأنشطة الثقافية والفنية للأفراد والمنشآت المتطلعين للحصول على رخص الممارسة في هذه المجالات، وذلك عبر الرابط http://abdea.moc.gov.sa.

وتأتي المنصة بخدماتها الالكترونية المتعددة في سياق جهود الوزارة لتطوير القطاع الثقافي المحلي عبر تسهيل مزاولة النشاط أمام الراغبين في المشاركة من الأفراد والمؤسسات.

توسيع دائرة الممارسين الثقافيين

وقال وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله «إن المنصة بما توفره من خدمات للأفراد والمنشآت تلتقي مع الجهود الوطنية الكبيرة التي يقودها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعمه وتمكينه ليقوم بمسؤولياته تجاه الوطن في مختلف المجالات التنموية»، مشيرا إلى أن المنصة تأتي ضمن أهداف وزارة الثقافة لتوسيع دائرة الممارسين الثقافيين ورفع مستوى جودة المخرجات العلمية وتمكين الأفراد والمؤسسات من ممارسة النشاط الثقافي بكل يسر وسهولة، مما يعزز من الحضور الثقافي في المجتمع، ويسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في تطوير الثقافة ومجالاتها المختلفة.

4 هيئات ثقافية

وتقدم المنصة في نسختها الأولية خدمة التراخيص والتصاريح للأنشطة الواقعة ضمن نطاق أربع هيئات ثقافية هي «هيئة المسرح والفنون الأدائية، هيئة الموسيقى، هيئة الأدب والنشر والترجمة، وهيئة المتاحف»، وستعمل على إضافة تراخيص لنطاقات أخرى خلال الفترة القادمة، إضافة إلى العمل بشكل مستمر على تطوير وتحسين تجربة المستخدم؛ لتكون بذلك مركزا لجميع التراخيص والتصاريح الثقافية بواجهة موحدة تمكن المستفيدين من تقديم الطلبات بسهولة ووضوح كامل للإجراءات.

تتيح منصة «أبدع» تراخيص متنوعة:







مجال المسرح:







في الجانب الموسيقي تقدم 3 رخص:



رخصة ممارس فنون أدائيةممارس العزف الموسيقي

ممارس إدارة الصوتيات الموسيقية

ممارس الإنتاج الموسيقي







في نطاق عمل هيئة الأدب والنشر والترجمة:



ترخيص نشاط الوكالة الأدبية

رخصة الوكيل الأدبي







رخصة في مجال المتاحف:



خبير رعاية مقتنيات المتحف