المصمك يتوشح بأعمال فنية مستوحاة من العمارة النجدية

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ويعد ذلك تكريما للفن التشكيلي السعودي، حيث عرض عدد من الأعمال الفنية للجمهور على واجهة قصر المصمك، أحد المواقع الثلاثة عشر لاحتفال الرياض بالضوء.
واستخدم الفنان في أعماله عددا من الأبواب الإكريليكية، وهي مجموعة من الدوائر والرسومات التقليدية في العمارة النجدية، حولها الفنان إلى أشكال مفككة تنتمي إلى الفن الحديث .
وأوضح الفنان علي الرزيزاء لـ «واس» أن التظاهرة الفنية الثقافية التي تشهدها مدينة الرياض باستخدام الضوء في الأعمال الفنية تعد الأكبر على مستوى العالم، مشيرا إلى أن أبرز إنجازاته الفنية إدراجه لقصر المصمك في أحد الشعارات التي صممها بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس المملكة.
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