شكرا لقرائتكم خبر 7 جهات حكومية تؤهل مشرفي وملاك المواقع التاريخية الإسلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة تهدف إلى تأهيل مشرفي وملاك المواقع الإسلامية التاريخية في طيبة الطيبة، نفذت سبع جهات حكومية وخاصة بقيادة وتمكين من برنامج خدمة ضيوف الرحمن (أحد برامج رؤية السعودية 2030 التنفيذية) برنامج (معالم النور)، بمشاركة 17 مشرفا ومالكا لمواقع إسلامية تاريخية، وذلك لوضع خطة متكاملة للتطوير والتحسين الممنهج على أسس عالمية عبر 10 ورش عمل، فيما ستكون المراحل المقبلة في باقي المواقع ذات الأولوية في التاريخ الإسلامي بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج همام بن جريد أن (معالم النور) أطلق بدعم غير محدود من أمير منطقة المدينة المنورة الدكتور فيصل بن سلمان، وبمتابعة وتوجيه من رئيس لجنة البرنامج الأمير عبدالله بن بندر، ومن لجنة المواقع التاريخية الإسلامية، وتنفيذ وزارة الثقافة، وزارة السياحة والتراث، هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، والهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة، وبدعم وتمكين من برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

وأضاف الجريد أن (مشروع معالم النور) ظهر بعد دراسة جميع المراحل التي يمر بها ضيف الرحمن وأبرز التحديات التي تواجهه في حال رغب في إثراء تجربته بزيارة المواقع التاريخية الإسلامية، مبينا أن ورش العمل تهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية للمواقع التاريخية والسياحية وكيفية العمل كفريق عمل بين أكثر من قطاع، كذلك تعريف الملاك ببرامج الدعم الحكومي من خلال تقديم الجهات خدماتها وطرق الاستفادة منها، وأخيرا التحسين الجزئي لتجربة ضيف الرحمن وإثراء تجربته من خلال إسهام القطاع الخاص والقطاع غير الربحي.

يذكر أن هدف إثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين، أحد أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن لتحقيق رؤية المملكة 2030.