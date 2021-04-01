شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل| التحالف: تدمير مفخخة ثانية أطلقتها الميليشيا تجاه خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة ثانية، اطلقتها المليشيا تجاه خميس مشيط.

وكان التحالف أعلن قبل قليل عن استهدافه مفخخة أولى، أطلقتها الميليشيا تجاه خميس مشيط.

وشدد التحالف أنه لا تزال هناك محاولات عدائية لاستهداف المدنيين والاعيان المدنية من قبل المليشيا وتعد جرائم حرب، مبينا أن محاولات المليشيا العدائية لاستهداف المدنيين والاعيان المدنية تم صدها وإحباطها.