الخارجية الأمريكية : ملتزمون بالعمل مع السعودية لردع التهديدات في المنطقة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

جددت وزارة الخارجية الأمريكية التأكيد على العمل مع السعودية لإنهاء كافة التهديدات في المنطقة، مشيرة إلى التعاون السعودي الأمريكي المستمر لإنهاء الأزمة اليمنية.

الشراكة السعودية الأمريكية

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن الرياض شريك رئيسي في العديد من الأولويات، بما في ذلك الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب.

وأضاف: “تواجه المملكة تهديدات كبيرة لأراضيها من اليمن وأماكن أخرى في المنطقة، والهجمات عليها تعرض حياة المدنيين الأبرياء، ولهذا السبب نحن ملتزمون بالعمل معًا لمساعدة السعودية على تعزيز دفاعاتها ضد هذه التهديدات”.

الدفاع عن السعودية

من جهة أخرى أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق يوم الخميس، أن واشنطن تأخذ بجدية التزاماتها للدفاع عن السعودية ومساعدة شعب المملكة للدفاع عن نفسه ضد هجمات ما زالت مستمرة.

وقال جون كيربي: “نتابع النظر في توزيع قواتنا حول العالم، ونتابع دعم الدفاع عن المملكة بما فيه قدراتها على صد الهجمات” بحسب قناة العربية.

إيران خطر على المنطقة

وأضاف: “إيران تشكل خطرًا على جيرانها والمنطقة والأمن القومي الأمريكي”، مشيرًا إلى أن برنامج إيران الصاروخي موجود ويتطور، وتابع: “إيران تواصل دعم الجماعات الإرهابية في المنطقة”.

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية، كانت قد أعلنت في وقت سابق الخميس، أنها ستعيد نشر عناصرها بناءً على التهديدات في العالم.

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