الأمن السيبراني يصدر 600 تنبيه من هجمات إلكترونية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أظهرت نشرة الأمن السيبراني التي أصدرتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني اليوم جانبًا من الجهود التي بذلتها الهيئة في رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى أفراد المجتمع والقطاع الخاص والجهات الوطنية؛ والتصدي للهجمات الإلكترونية التي استهدفت الجهات السعودية خلال عام رئاسة المملكة قمة العشرين.

تنبيهات الأمن السيبراني

وأشار تقرير الهيئة إلى أنه تم إرسال ما يزيد عن 600 تنبيه سيبراني للجهات ذات العلاقة من خلال 10 آلاف ساعة متواصلة من المراقبة الأمنية المستمرّة فيما تم إجراء 60 ورشة عمل تم تنظيمها للجهات ذات العلاقة بمشاركة كبار مسؤولي أمن المعلومات إضافة إلى 9 تمارين سيبرانية شارك بها 100 جهة مهتمة.

تفاصيل النشرة الربعية

وسلّطت النشرة الربعية للأمن السيبراني الضوء على أبرز جهود الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في تعزيز الصمود السيبراني خلال سنة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وأبرز التحديات في إدارة المخاطر السيبرانية الناجمة عن الأطراف الخارجية، كما قدمت النشرة لمحة عن أبرز الإحصاءات والتوقعات حول صناعة الأمن السيبراني على المدى المتوسط، بالإضافة إلى أبرز التهديدات السيبرانية التي واجهتها المملكة خلال الربع الرابع من العام الماضي، واستعرضت النشرة أبرز العناوين الرئيسة المتعلقة بالأمن السيبراني من مختلف أنحاء العالم، وأهم الأحداث السيبرانية للهجمات السيبرانية على شركات القطاع الخاص في مختلف دول العالم.

آثار جائحة كوفيد- 19

وركزت النشرة على دراسة جديدة حول الآثار الناجمة عن جائحة كوفيد- 19 على مستوى الأمن السيبراني، كما سلطت النشرة الضوء على الابتكارات السيبرانية، وأبرز الحلول المبتكرة لتحديات الأمن السيبراني المستفيدة من برامج مسرّعات الأعمال.

وللاطلاع على النشرة الربعية للأمن السيبراني يمكن زيارة الرابط التالي: https://nca.gov.sa/files/qb2020q4_ar.pdf

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