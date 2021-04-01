شكرا لقرائتكم التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-01
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التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط بحسب نبأ عاجل بثته قناة العربية.
وأشار التحالف إلى استمرار محاولات ميليشيات الحوثي العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية مؤكدًا أن تحالف دعم الشرعية يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني .
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