وأشار التحالف إلى استمرار محاولات ميليشيات الحوثي العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية مؤكدًا أن تحالف دعم الشرعية يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني .

شكرا لقرائتكم التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية