شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مهندس يبتكر خوارزمية تساعد على الهبوط الاضطراري الآمن لطائرات الدرون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تمكن مهندس الذكاء الاصطناعي، "مؤيد خياط، من ابتكار خوارزمية تساعد على الهبوط الاضطراري الآمن للطائرة بدون طيار.

وأضاف، خلال مداخلة له في برنامج "ياهلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، أن فكرته جاءت استنادًا على إحصائيات وحوادث الطائرات بدون طيار التي أظهرت مدى الحاجة إلى ما يعزز السلامة الجوية لهذا النوع من الطائرات.

وأكد أن الخوارزمية تعمل بكفاءة عالية مع جميع الطائرات المسيرة بدون طيار، وحالياً يتم تجربتها على أرض الواقع.