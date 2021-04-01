شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ: من ضوابطي لأبنائي تشجيع نادي الهلال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

رفض معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه وضع ضوابط لأبنائه في حياتهم العامة وسيجعل الأمر عبارة عن حرية إلا في تشجيع نادي بدوري المحترفين.

واختار تركي آل الشيخ، نادي الهلال، قائلا:" من ضوابطي لأبنائي تشجيع نادي الهلال"، الأمر الذي فاجأ متابعيه وجعلهم يتفاعلون مع التغريدة.

وكان "آل الشيخ"، قال:"أشاهد أفلام الكرتون، وألعب بلايستيشن، وأسمع أغاني وأكتبها وسأحاول أن أعمل أفلام ".

وتابع: " الحياة مرة واحدة، لن أحرم نفسي من شيء وسأربي أبنائي إذا جلست معهم على أن لا أمنعهم من شيء وفق ضوابطي ومعتقداتي ".