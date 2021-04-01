شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الشثري" يوضح ما يجب فعله إذا اختلف أهل المقتول بين أخذ الدية والعفو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، سعد بن ناصر الشثري، ما يجب فعله إذا اختلف أهل المقتول بين أخذ الدية والعفو.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج "يستفتونك" المذاع على قناة الرسالة"، أنه يشترط في إقامة القصاص على الجاني أن يُطالب جميع ورثة المقتول بالقصاص.

وأضاف أنه في حال قدر أن أحد من أولياء الدم عفى ففي هذه الحالة يسقط القصاص، مؤكداً وجوب مطالبة الجميع، وإذا قُدر أن أحد أولياء الدم قام بإسقاط القصاص والمطالبة بالدية فأن القصاص حينها يسقط ويعطى البقية قسطا من الدية.