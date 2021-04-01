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شاهد.. الزعاق يكشف عن آخر موعد للأمطار الصيفية في المملكة

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، عن آخر موعد للأمطار الصيفية، وجاء ذلك في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المملكة مؤخرا.

 

وقال خالد الزعاق:"موسم الأمطار الصيفية سيستمر معنا طوال شهر ‎رمضان، وهي أمطار السماك وتعتبر من أهم الفترات للربيع الصيفي".

 

وتابع:"الشوام يقولون "مطرة نيسان بتحيي الأرض والإنسان"، وأهلنا يقولون "يا الله بصيفية نرعى بها حولية ولا وسمية نرعى بها شتوية".

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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