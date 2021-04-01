شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الزعاق يكشف عن آخر موعد للأمطار الصيفية في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، عن آخر موعد للأمطار الصيفية، وجاء ذلك في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المملكة مؤخرا.

وقال خالد الزعاق:"موسم الأمطار الصيفية سيستمر معنا طوال شهر ‎رمضان، وهي أمطار السماك وتعتبر من أهم الفترات للربيع الصيفي".

وتابع:"الشوام يقولون "مطرة نيسان بتحيي الأرض والإنسان"، وأهلنا يقولون "يا الله بصيفية نرعى بها حولية ولا وسمية نرعى بها شتوية".