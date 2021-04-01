شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. متعافي من كورونا: لو جربتوا يوم واحد من أيامي لأخذتوا اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

استعرض أحد المتعافين من فيروس كورونا الجديد تجربته المريرة مع الإصابة، والشعور الذي انتابه في غرفة العناية المركزة.

وذكر استشاري جراحة السمنة، نايف العنزي، أن أي أحد إذا عاش يوم واحد فقط من الأيام التي عاشها بغرفة العناية المركزة لن يتردد في أخذ اللقاح لمنع إصابته بالفيروس.

وأضاف أن حالته كانت حرجة، ونُقل لغرفة العناية المركزة، مناشد الجميع بأخذ اللقاح أي كان نوعه، لأنه الخيار الأفضل للحفاظ على صحة الإنسان.